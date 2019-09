„Ihr Sohn wird sterben“ : Miniatur Wunderland stellt realen Polizei-Einsatz nach und macht auf brisantes Thema aufmerksam

Hamburg Nicht nur was für Modellbaufans: Die Bastler vom Miniatur Wunderland in Hamburg stellten für ein Video einen kompletten Polizeieinsatz und die Masche von Telefonbetrügern nach - inklusive Fahndungserfolg.

Polizisten steigen in mehrere Einsatzfahrzeuge und fahren mit Blaulicht durch die fiktive Gemeinde Knuffingen im Maßstab 1:87. Knuffingen ist ein großer Bereich in der Hamburger Miniaturwelt, der größten Modelleisenbahnanlage der Welt.

Gleichzeitig klingelt in einer Wohnung das Telefon: „Herr Burgmann, hören Sie genau zu. Es muss jetzt sehr schnell gehen“, bedrängt der Anrufer den älteren Herrn am anderen Ende der Leitung. Sein Sohn sei bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Es seien Operationen nötig, die von der Krankenkasse nicht bezahlt würden. „Ihr Sohn wird sterben!“

Während die Trickbetrüger noch eine ältere Dame um ihr Erspartes bringen, rückt die Polizei vor dem Gebäude an, in dem ein Anrufer neben dem anderen sitzt. Ein Knall, eine Rauchgrante und die kleinen Figuren im Modellbau-Call-Center werden von Polizisten überwältigt und festgenommen. „Es ist uns heute gelungen, diverse Täter und Hintermänner festzunehmen, die gewerbsmäßigen Trickbetrug betrieben haben“, kann der Polizeisprecher Knuffingen, Zimo Till, in einer anschließenden Pressekonferenz verkünden Im wahren Leben heißt der Sprecher der Hamburger Polizei übrigens Timo Zill.

Alle Fälle, die in dem Video zu sehen sind, sind der Polizei zufolge echte Fälle, auch die Aktion gegen die Trickbetrüger. Am Ende ruft die Polizei dazu auf, das Video und die Botschaft zu teilen, ganz besonders an die eigenen Großeltern. Die Polizei verlange nie am Telefon nach Geld oder Wertsachen, heißt die Devise, auch nicht nach Geldverstecken. Im Zweifel solle man unbedingt die 110 anrufen, um ganz sicher zu gehen.