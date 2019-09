Oktoberfest 2019 : Promi-Damen und Influencer zu Gast bei Cathy Hummels’ „Wiesn-Bummel“

München Zwischen Schminktischen, Trachtenmode und Beauty-Infusionen tummelten sich am Montag zahlreiche Promis, Models und Instagram-Stars. Grund dafür war eine Einladung von Unternehmerin und Spielerfrau Cathy Hummels zum „Wiesn-Bummel“.

Neben der neuesten Dirndl-Kollektion von Hummels in Kooperation mit Angermeier gab es das ein oder andere Goodie für die vornehmlich weiblichen Gäste: „Es wurde sich um Haare und Make-up gekümmert, es gab Accessoires zum perfekten Abschluss des Stylings und natürlich gesundes Essen“, sagt Influencer-Agentur-Chefin Tessa Saueressig. Die Düsseldorferin war mit Instagramerin und Ex-“Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Carina Zavline zu Gast beim „Wiesn-Bummel“ im Roomers Hotel in München.