Öl-Embargo gegen Russland : Verbraucherschützer fordern Verschiebung von Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket

Eine Anzeigetafel an einer Autobahn-Tankstelle zeigt hohe Preise für Diesel, Super E10 und Super Benzin an. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Infolge eines Öl-Embargos gegen Russland würden die Preise weiter steigen. Um effektiv gegensteuern zu können, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband von der Regierung eine Verschiebung des Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets.

„Es wäre fatal“, wenn diese Maßnahmen im Oktober auslaufen und gleichzeitig der Beginn des Embargos die Preise in die Höhe treibt, erklärte am Mittwoch die vzbv-Teamleiterin Mobilität, Marion Jungbluth. Sollten die Preise infolge des Embargos steigen, müsse die Bundesregierung wirksam gegensteuern können.

Die Ampel sollte deshalb Tankrabatt und Neun-Euro-Monatsticket vorerst verschieben und in der Hinterhand behalten, forderte Jungbluth. Gleichzeitig müsse die Bundesregierung die Preisentwicklung an den Zapfsäulen kritisch beobachten und einschreiten, wenn sich Mineralölkonzerne und Raffinerien in der Krise bereichern wollten.