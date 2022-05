Streiks an Unikliniken : NRW-Bürger sind unzufrieden mit Kliniken

Der Pflegeberuf muss attraktiver werden, wünschen sich NRW-Bürger. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Bürger in Nordrhein-Westfalen wünschen sich eine bessere Zusammenarbeit mit Praxen und bessere Bedingungen für Pflegekräfte. Das geht aus einer Studie der Techniker Krankenkasse hervor. Am Mittwoch starten die Streiks an Unikliniken, Düsseldorf kündigt die Absage von Operationen an.