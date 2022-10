Bis zu 70 Euro Strafe möglich : Neues Verkehrszeichen – was es bedeutet und welche ungewöhnlichen Schilder Sie sonst noch kennen sollten

Düsseldorf Im deutschen Straßenverkehr gibt es ein neues Verkehrsschild, das Motorrad- und Fahrradfahrer künftig besser schützen soll. Was genau es bedeutet und welche Strafen bei Missachtung drohen.

Die meisten Verkehrszeichen in Deutschland sind Autofahrern bekannt. Immer wieder werden aber auch neue Verkehrszeichen eingeführt, die für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen sollen. Da die Bedeutung neuer Schilder oft nicht von Anfang an klar ist, kann dies oftmals für Verwirrung sorgen. In der Straßenverkehrsordnung (StVO), die 2020 geändert wurde, sind einige neue Verkehrszeichen hinzu gekommen und einige wurden abgeschafft. So auch das Zeichen 277.1.