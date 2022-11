Dreimal mehr Pedelec-Tote in NRW Risikogruppe auf zwei Rädern – Fahrer und Gesellschaft müssen umdenken

Die Fahrer und die Gesellschaft müssen umdenken. Schon lange war es nervig, dass Rennradsportler auf attraktiven Routen wie am Rheinufer oder am Baldeneysee in Essen oft viel zu schnell an Fußgängern oder anderen Radfahrern vorbeirasten, jetzt sind die Pedelec-Nutzer die nächste Risikogruppe. Sie müssen lernen, trotz Motor an vielen Stellen bewusst langsam zu fahren, um niemanden inklusive sich selbst zu gefährden. Sie müssen auch üben, ihre relativ schweren Fahrzeuge auch wirklich sicher steuern – und bremsen – zu können. Und sie müssen Helme tragen und ihre Pedelecs technisch einwandfrei halten. So bietet es sich an, Lampen mit Fernlicht zu kaufen, um auch abends sicher unterwegs zu sein. Auch Warnwesten sind sinnvoll.