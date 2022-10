Ärgernis für Urlauber : Warten an der Gepäckausgabe - Das denken Politiker über erweiterte Fluggastrechte

Berlin Sollen Reisende ein Recht auf Forderungen gegenüber einer Fluggesellschaft haben, wenn sie lange aufs Gepäck warten müssen? In dieser Frage sind Politiker von SPD, Grünen und Union einander näher als einem FDP-Vertreter.

Angesichts teils chaotischer Zustände an deutschen Flughäfen bringen Politiker verschiedener Parteien die Ausweitung der Fluggastrechte auf Wartezeiten an der Gepäckausgabe ins Gespräch. Stefan Schmidt, Sprecher für Tourismuspolitik der Grünen im Bundestag, sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitag), hier seien die Flughäfen und Airlines in der Verantwortung, endlich für Verbesserung zu sorgen. „Da passiert noch zu wenig. Wir sollten erwägen, die Wartezeiten an den Gepäckausgaben in die Fluggastrechte zu integrieren.“