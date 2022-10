In Deutschland gibt es hunderte Verkehrszeichen im Straßenverkehr. Etwa 600 sind in der Straßenverkehrsordnung verzeichnet - mehr als in jedem anderen Land. Wir haben einige der ungewöhnlichsten zusammengefasst. Kennen Sie die Bedeutungen der Verkehrsschilder?

Das neue Verkehrszeichen 277.1 bedeutet ein Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen. Somit dürfen also Motorräder und Fahrräder auf einem Streckenabschnitt nicht mit dem Pkw oder Lkw überholt werden.