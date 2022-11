Polizei sucht Autofahrer in Grevenbroich Fahrradfahrer kracht mit Auto zusammen - Verletzung erst später bemerkt

Der 55-Jährige war am Freitag, 25. November, gegen 6.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Neusser Straße in Richtung Holzheim entlanggefahren. An der Kreuzung zur L361 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem Auto. Da der Grevenbroicher zu diesem Zeitpunkt offensichtlich keine Verletzungen hatte, einigten sie die Unfallbeteiligten. Erst später bemerkte der 55-Jährige seine Verletzung und wurde medizinisch behandelt. Einen Tag nach dem Unfall meldete er den Unfall bei der Polizei.