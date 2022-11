Unfall bei Grevenbroich Auto im Graben gelandet, Fahrer durch Fenster befreit

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Retter gegen 6.10 Uhr alarmiert, weil eine Person in ihrem Auto eingeschlossen sein sollte. Diese Meldung konnten die ersten Einsatzkräfte vor Ort bestätigen: Sie fanden ein Fahrzeug vor, das offenbar in Fahrtrichtung Neurath unterwegs war, nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht war. Weil die Fahrertür durch einen Erdwall blockiert war, konnte der Fahrer nicht aussteigen. Laut Feuerwehr wurde er in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst durch ein Fenster seines Autos gerettet, von den Einsatzkräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht.