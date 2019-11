Ludwigshafen und Mannheim : Bericht über Bombendrohungen gegen Hotels in Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist am Freitag zu Einsätzen in Ludwigshafen und Limburgerhof ausgerückt. Einem Medienbericht zufolge soll es Bombendrohungen gegen mehrere Hotels gegeben haben.

Wie die Beamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten, fanden die Einsätze „an zum Teil öffentlichen Gebäuden statt“.

Die Zeitung „Rheinpfalz“ berichtete von Bombendrohungen gegen mehrere Hotels in Ludwigshafen, Limburgerhof und Mannheim. Wie die Zeitung weiter berichtet, hat es laut Polizeiangaben insgesamt zwischen 12 und 13 Uhr acht Drohanrufe eines männlichen Anrufers an Hotels, Krankenhäuser und Gaststätten gegeben. Darunter sollen alleine sechs in Ludwigshafen gewesen sein.

(felt/dpa)