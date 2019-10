Haftbefehl nach Chemnitzer Messerattacke verschickt : Justizbeamter zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der suspendierte Beamte (40) des sächsischen Justizvollzuges sitzt im Landgericht in Dresden.

Dresden Nach der folgenschweren Messerattacke in Chemnitz im vergangenen Jahr tauchte im Netz ein Haftbefehl gegen einen Flüchtling auf. Der JVA-Beamte, der ihn verbreitet hat, wurde jetzt verurteilt. Er gab an, nur zur „Wahrheitsfindung“ beigetragen haben zu wollen.

Ein Beamter des sächsischen Justizvollzugs ist am Mittwoch vom Amtsgericht Dresden wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zusätzlich muss er 150 Stunden gemeinnützer Arbeit leisten. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Dem Mann wurde vorgeworfen, nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz im August 2018 den Haftbefehl gegen einen tatverdächtigen Flüchtling fotografiert und verbreitet zu haben. Der Mann stand unschuldig am Pranger. Auf dem Dokument befanden sich auch andere sensible Daten, darunter auch Klarnamen von Zeugen.