Vergewaltigung einer Elfjährigen : Gericht verurteilt Susannas Mörder Ali B. ein weiteres Mal

Wiesbaden Der im Mordfall Susanna zu lebenslanger Haft verurteilte Ali B. ist erneut vom Wiesbadener Landgericht schuldig gesprochen worden - wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen. Die Strafen werden nun addiert.

Der Mörder der 14-jährigen Susanna aus Mainz, Ali B., ist ein weiteres Mal verurteilt worden. Das Landgericht Wiesbaden verhängte am Donnerstag wegen zweifacher Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten gegen den 22-Jährigen. Zuvor war der abgelehnte Asylbewerber aus dem kurdischen Teil des Irak bereits im Juli wegen des Mordes an Susanna zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, weil seine Verteidiger Revision dagegen eingelegt haben.

Am Donnerstag befand das Gericht Ali B. schuldig, das elf Jahre alte Mädchen sowohl in seiner Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft als auch einen Monat später auf einem Parkplatz vergewaltigt zu haben. In beiden Fällen wurde er wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes verurteilt. Wie im Mordfall Susanna behielt sich das Gericht auch in diesem Fall eine anschließende Sicherheitsverwahrung vor.