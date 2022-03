Tat in Mecklenburg-Vorpommern : 26-Jähriger soll Eltern und Schwester ermordet haben - Leichen auf Feld entdeckt

Tat in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock Schreckliches Verbrechen bei Rostock: Ein Mann soll seine Eltern und seine Schwester getötet und ihre Leichen in einem abgelegenen Feldstück verscharrt haben. Die Opfer waren seit Januar verschwunden.

Ein 26-jähriger Mann aus Rövershagen bei Rostock soll seine Eltern und seine Schwester getötet und die Leichen vergraben haben. Gegen den Mann wurde wegen Verdachts des dreifachen Mordes Haftbefehl erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Leichen seien am Mittwoch in der Nähe des Ortsteiles Kösterbeck ausgegraben worden.