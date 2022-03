Aktuelle Corona-Schutzverordnung : Das gilt jetzt im Phantasialand

Ab dem 9. April können Besucher wieder auf die Achterbahn „Taron“ im Phantasialand in Brühl. Foto: Phantasialand

Brühl Bald rasen wieder die Achterbahnen durch das Phantasialand. Nachdem am 2. April alle Corona-Hürden fallen, stellt sich die Frage, was Adrenalin-Junkies bei ihrem Besuch im Freizeitpark in Brühl beachten müssen.

Von Leonie Miß

In Nordrhein-Westfalen fallen nach dem 2. April trotz der vielen Infektionen fast alle Corona-Regeln. Das kündigte Staatssekretär Edmund Heller im Gesundheitsausschuss des Landtags an. Ab dem 3. April wird die Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und dem ÖPNV gelten, in allen anderen Bereichen fällt sie weg, Zugangsbeschränkungen fallen ebenfalls ersatzlos weg.

Somit können auch Freizeitparks wieder wie gewohnt durchstarten, darunter auch das Phantasialand in Brühl. Was die Besucher dort in diesem Jahr erwartet, ob dort noch Corona-Regeln gelten und welche das sind, lesen Sie hier.

Was ist neu im Phantasialand?

Im Brühler Freizeitpark gibt es in diesem Jahr voraussichtlich keine neuen Attraktionen. Auf seiner Internetseite wirbt das Phantasialand aber mit der 2020 eröffneten Themenwelt Rookburgh. In der dreht sich alles um die Luftfahrt im 20. Jahrhundert. Mit der Achterbahn „Fly“, einem sogenannten Flying Launch Coaster, fühle es sich an, als würde man fliegen.

Wann öffnet das Phantasialand?

Das Phantasialand öffnet am 9. April seine Pforten, in der Woche von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 19 Uhr.

Wie teuer ist der Eintritt?

Der Eintritt kostet für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 40 oder 47 Euro, Erwachsene zahlen zwischen 45 und 57 Euro. Für Kinder unter vier Jahren ist der Eintritt kostenlos. Für einen Zusatz von 10 beziehungsweise 20 Euro lässt sich die Wartezeit an den Attraktionen verkürzen.

Welche Corona-Regeln gelten im Phantasialand?

Aktuell gilt die 3G-Regel in allen Bereichen des Freizeitparks sowie der Hotels (Stand 31. März 2022), das bedeutet, Besucher sollten geimpft, genesen oder getestet sein. Da das Phantasialand allerdings erst am 9. April wieder in die Freizeitparksaison geht, können sich mit Änderung der Corona-Schutzverordnung die Regeln im Phantasialand noch ändern. Zunächst sollte bei einem Besuch dennoch an folgendes gedacht werden:

Aktuelles Online-Ticket: Das Ticket sollte vorab online für ein festes Datum gebucht werden. Es gibt keinen spontanen Einlass vor Ort.

Das Ticket sollte vorab online für ein festes Datum gebucht werden. Es gibt keinen spontanen Einlass vor Ort. Mund-Nasen-Schutz: Auf den Freiflächen des Phantasialandes muss keine medizinische Maske getragen werden, dafür aber in Innenräumen, in den Attraktionen sowie im Anstehbereich der Attraktionen, an den Eingängen und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren.

Auf den Freiflächen des Phantasialandes muss keine medizinische Maske getragen werden, dafür aber in Innenräumen, in den Attraktionen sowie im Anstehbereich der Attraktionen, an den Eingängen und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren. Berechtigungsnachweis: Um in den Freizeitpark zu können, müssen gültige Nachweise beim Einlass vorgelegt werden – entweder ausgedruckt oder digital auf dem Smartphone. Sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, wird ein Einlass in das Phantasialand trotz gültigem Ticket nicht möglich sein.

Um in den Freizeitpark zu können, müssen gültige Nachweise beim Einlass vorgelegt werden – entweder ausgedruckt oder digital auf dem Smartphone. Sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, wird ein Einlass in das Phantasialand trotz gültigem Ticket nicht möglich sein. Lichtbildausweis