Suche in Waldstück bei Kipfenberg : Gefundener Kieferknochen stammt von vermisster Sonja Engelbrecht

Suche in Waldstück bei Kipfenberg

Polizisten suchen ein Gebiet im Wald ab, an dem zuvor menschliche Knochen in einer Felsspalte gefunden worden sind. Foto: dpa/Peter Kneffel

München/Kipfenberg Auch der in einem Waldstück bei Kipfenberg gefundene Kieferknochen stammt von der seit 27 Jahren vermissten Sonja Engelbrecht. Seit Montag sucht die Kriminalpolizei wieder mit einem großen Aufgebot nach Spuren.

„Die DNA stimmt überein“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe nachgewiesen, dass die Knochen, zu denen auch ein Unterkiefer gehört, von der Vermissten stammen. Die Polizei geht nun davon aus, dass die Leiche der mit 19 Jahren verschwundenen Münchnerin in einer Felsspalte in dem Waldstück abgelegt wurde.