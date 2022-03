Statistisches Bundesamt : Immer mehr Väter beziehen Elterngeld - aber nur wenige Monate

Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm und einem an der Hand wirft einen Schatten auf eine mit bunten Handabdrücken bemalte Wand einer Kindertagesstätte. Foto: dpa/Peter Kneffel

Wiesbaden Die Zahl der Bezieher von Elterngeld in Deutschland ist leicht gestiegen. Immer mehr Väter beantragen die Transferleistung. Allerdings beziehen Männer das Geld nur wenige Monate.

Die Zahl der Bezieher von Elterngeld in Deutschland ist leicht gestiegen. 2021 bezogen rund 1,9 Millionen Menschen die Unterstützung, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Von den 1,9 Millionen Nutzern waren rund 1,4 Millionen Frauen und rund 472.000 Männer.