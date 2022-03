Kriminalität in Neuss : Frau (48) wurde offenbar in der eigenen Wohnung getötet

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Der 47-Jährige, dem vorgeworfen wird, seine frühere Lebensgefährtin in Neuss getötet zu haben, hüllt sich in seiner Untersuchungshaft weiter in Schweigen.

Von Simon Janßen

Aus ermittlungstaktischen Gründen hält sich die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit Details – etwa über die Beziehung der beiden oder zu den todesursächlichen Verletzungen der Frau – zurück.

Wie Staatsanwältin Laura Hollmann am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass das 48 Jahre alte Opfer in seiner Wohnung an der Weckhovener Straße getötet wurde. Im Zeitraum zwischen Samstagabend (12. März) und Sonntagmorgen soll sie ums Leben gekommen sein. Die Hintergründe sind noch unklar, aus Ermittlungskreisen ist jedoch weiterhin von einem möglichen Beziehungsdelikt die Rede. Am 13. März war die Polizei über den Tod einer Frau informiert worden, die von Verwandten in ihrer Wohnung leblos aufgefunden worden war. Nach Informationen unserer Redaktion lebte die getötete Frau mit Familienangehörigen zusammen.

Eine Ärztin stellte daraufhin den Tod, aber auch Verletzungen fest, die eine Fremdverursachung und damit den Verdacht eines möglichen Tötungsdeliktes aufkommen ließen. Am darauffolgenden Montag gelang es der Polizei, einen Verdächtigen in Neuss festzunehmen, der am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt wurde, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags erließ.