Grevenbroich : 36-Jähriger wird von Polizei zweimal festgenommen

Grevenbroich Binnen weniger Stunden nahm die Polizei einen 36-Jährigen zwei Mal fest, zunächst nach einem Einbruch in einem Rohbau, später wegen des Besitzes einer größeren Menge von Amphetaminen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2.45 Uhr hat die Polizei einen Einbrecher in einem Rohbau an der Elsener Mühle erwischt und festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der wohnsitzlose Mann an, vorübergehend in einem angemieteten Zimmer in Wevelinghoven zu schlafen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sollte der 36-Jährige zunächst aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Zwei Kripobeamte begleiteten den Mann zu seiner vorübergehenden Unterkunft, um den angegebenen Aufenthaltsort zu überprüfen.