Zentralrat der Sinti und Roma : Deutsche Bahn soll Sinti-Kriegsflüchtlinge abgewiesen haben

Heidelberg In Mannheim und Berlin soll es zu Vorfällen mit Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn gekommen sein, die Flüchtlinge aus der Ukraine abgewiesen haben sollen, weil diese der Minderheit der Sinti angehörten.

Der Deutsche Zentralrat Sinti und Roma hat die Deutsche Bahn um Stellungnahme und Aufklärung von Diskriminierungsvorwürfen von Sinti und Roma aufgerufen. Am 23. März sei Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die der Minderheit angehören, der Zugang zu für Flüchtlinge bereitgestellten Räumen am Mannheimer Hauptbahnhof verwehrt worden, erklärte der Zentralrat am Mittwoch in Heidelberg. Die Familie sei von DB-Sicherheits-Mitarbeitern abgewiesen worden. Nur durch private Initiative habe die Familie mit Kindern in die Heidelberger Erstaufnahmestelle gebracht werden können.