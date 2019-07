Dumm-dreister Betrugsversuch in Kaiserslautern : 20-Jährige will Auto mit selbst gedrucktem Falschgeld kaufen

20-Jährige will Auto mit selbst gedrucktem Falschgeld kaufen

Dumm-dreister Betrugsversuch in Kaiserslautern

In dem Fall klickten die Handschellen ziemlich schnell (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Man kann’s ja mal versuchen - hat sich wohl die junge Frau in Kaiserslautern gedacht, als sie mit selbst gedruckten Euro-Scheinen ein Auto kaufen wollte. Die Qualität der Blüten aus ihrem handelsüblichen Tintenstrahldrucker überzeugte den Händler aber nicht.

Die Frau wurde am Freitag noch im Geschäft festgenommen, als sich die 15.000 Euro in bar als Blüten herausstellten, wie die Polizei Pirmasens und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag mitteilten.