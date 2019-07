Tragödie in Balderschwang : 13-Jähriger auf Traktor überrollt und tötet zwei Kinder

Tragödie in Balderschwang

Balderschwang Im Allgäu ist es am Wochenende zu einem tragischen Unfall gekommen. Dabei sind unweit des Ferienorts Balderschwang zwei Kinder von einem Traktor überrollt und dabei getötet worden. Am Steuer saß ein 13-Jähriger.

Sie hätten sich zusammen mit einem dritten Kind in einem an der Traktorfront montierten Transportcontainer befunden, berichtete Polizei am Sonntag.