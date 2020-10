Genervte Polizisten in Mannheim : Betrunkener wählt grundlos 25 Mal Polizeinotruf

Mannheim In Mannheim hat ein Betrunkener so lange grundlos bei der Polizei angerufen, bis ihn die genervten Beamten zu Hause abholten und mit aufs Revier nahmen. Jetzt wird wegen Missbrauchs von Notrufen sowie Beleidigung gegen den 41-Jährigen ermittelt.

Der 41-Jährige habe am frühen Freitagmorgen insgesamt 25 Mal den Notruf gewählt, ohne sich in einer Notlage zu befinden, teilten die Beamten am Samstag mit. Zudem beleidigte der Mann eine Polizistin am Telefon mit "unflätigen Worten der Gossensprache".