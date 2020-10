Polizeieinsatz an besetztem Haus in Berlin : Das „Liebig 34“ steht jetzt leer

Polizeieinsatz an besetztem Haus in Berlin

Berlin Die Berliner Polizei macht Ernst. Seit dem frühen Freitagmorgen läuft die Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ in Friedrichshain. Es gab einen massiven Protest der linken Szene. Inzwischen sind wohl alle ehemaligen Bewohner nach draußen gebracht worden.

Das einst besetzte Haus und Symbol der linken Szene, „Liebig 34“ in Berlin-Friedrichshain, steht jetzt leer. Mehr als 50 Menschen, die seit Beginn der Räumung am frühen Freitagmorgen in dem Gebäude ausgeharrt hatten, seien nach draußen gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei weitgehend friedlich verlaufen, nur einige hätten Widerstand geleistet. Derzeit werde das Haus abschließend kontrolliert.