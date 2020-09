Mit 128 km/h durch Tempo-30-Zone : Raser musste angeblich dringend aufs Klo

Ein Streifenwagen im Einsatz (Themenbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Moers Mit Autobahn-Richtgeschwindigkeit ist ein Autofahrer in einer Tempo-30-Zone der Römerstraße in Moers unterwegs gewesen. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0.40 Uhr, geriet der Raser in eine Verkehrskontrolle.

128 km/h ergab die Geschwindigkeitsmessung. Weil er so schnell war, konnte der Mann seinen VW Golf erst 50 Meter hinter der Kontrollstelle und dem Anhaltezeichen der Polizei zum Stehen bringen. Als Grund für sein Verhalten sagte er den Polizistinnen und Polizisten, er müsse dringend auf die Toilette. Weil der 29-Jährige möglicherweise Drogen genommen hatte, entnahm ein Arzt ihm auf der Wache in Moers eine Blutprobe. Wegen seines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens erwartet den Mann jetzt ein Strafverfahren. Den Führerschein des Mannes hat die Polizei beschlagnahmt. Ein Richter muss jetzt entscheiden, ob er ihn wiedererhält.

(RP)