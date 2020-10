Kostenpflichtiger Inhalt: Besetztes Haus „Liebig 34“ geräumt : Beifall für jede Besetzerin

Über einen Leiterwagen dringen Polizisten in die erste Etage des besetzten Hauses an der Liebigstraße ein. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Mit dem Einsatz von 5000 Polizisten, davon 1500 in nächster Nähe, ist am Freitag eines der bekanntesten linksextremistisch besetzten Häuser in der Liebigstraße in Berlin geräumt worden. Unter dem Beifall Hunderter Demonstranten führte die Polizei innerhalb von vier Stunden 57 Personen heraus. Am Rande kam es zu ersten Auseinandersetzungen.