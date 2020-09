Ratinger Polizei : Betrunkener verursacht drei Unfälle

Ratingen Der Unfallverursacher, ein 78-jähriger Mann aus Moers, gab zu, vor seinem Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Bürger hinderten ihn an der Weiterfahrt.

(RP/kle) Nach gleich drei Verkehrsunfällen wurde die Fahrt eines stark alkoholisierten 78-Jährigen am Dienstagnachmittag durch couragierte Zeugen auf der Straße Am Sondert gestoppt. Das war geschehen: Gegen 15.20 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen einen alkoholisierten Toyota-Fahrer, der zunächst in auffallenden Schlangenlinien die Straße Am Krummenweg aus Richtung Ratingen-Lintorf befahren hatte. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr Mülheimer Straße/Am Sondert/ Kölner Straße soll er auf ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug aufgefahren sein. Die Fahrzeugführerin stieg aus ihrem Kleinwagen aus und überprüfte das Heck auf mögliche Schäden. Anschließend begab sie sich zurück zu ihrem Fahrzeug und setzte ihre Fahrt fort, ohne ein Gespräch mit dem Unfallverursacher zu führen.