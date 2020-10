Im Thormählenpark Heiligenhaus : Betrunkener greift Freunde und Polizisten an

Heiligenhaus Ein 20-jähriger Essener stürzte unter dem Einfluss von Alkohol und Marihuana mit seinem Fahrrad eine Treppe hinunter. Später pöbelte er Sanitäter an, griff Polizisten und seine eigenen Freunde an.

Die Polizei rekonstruiert das Geschehen im Thormählenpark so: Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Samstag meldeten sich Zeugen, weil sie gesehen hatten, wie ein junger Mann mit seinem Fahrrad an Treppen an der Rheinlandstraße gestürzt war. Da der Mann sich eine Kopfplatzwunde zugezogen und sich außerdem übergeben hatte, alarmierten die Zeugen auch Rettungskräfte, welche gleichzeitig mit den Polizeibeamten am Unfallort eintrafen.