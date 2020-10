Geiselnahme im Schwarzwald : „Waffennarr“ aus Oppenau angeklagt

Offenburg Yves R., der im Juli nach einer tagelangen Großfahndung im Schwarzwald festgenommen wurde, kommt wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

Mehr als 2500 Einsatzkräfte waren bei der Fahndung im Sommer dabei. Zu der spektakulären Flucht kam es am 12. Juli nach einer Polizeikontrolle. Vier Beamte wollten eine Hütte kontrollieren, von der ihnen ein Verdächtiger in Tarnkleidung und mit Pfeil und Bogen gemeldet worden war. Nach Ermittlerangaben bedrohte R. zwei von ihnen in der Hütte, entwaffnete sie und brachte sie in seine Gewalt.