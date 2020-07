Nach Großfahndung im Schwarzwald : Flüchtiger von Oppenau äußert sich umfassend

Offenburg Tagelang hatte die Großfahndung im Schwarzwald nach Yves R. gedauert. Er soll Polizisten bedroht haben, ihnen Waffen abgenommen und dann geflohen sein. Nun sitzt er in Untersuchungshaft – und nahm zu den Vorwürfen Stellung.

Er sei nach der Vorführung im Amtsgericht Offenburg in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Offenburg am Samstag mit. Es bestehe der dringende Tatverdacht auf schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe.