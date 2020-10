Polizeistatistik : Asylzuwanderer überproportional bei Gewalttaten involviert

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Berlin Einem Medienbericht zufolge sind Asylzuwanderer als ermittelte Tatverdächtige bei schweren Gewalttaten "überrepräsentiert". Seit 2015 stammt in dem Bereich jeder achte Verdächtige aus diesem Personenkreis.

Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PSK). Die Gruppe umfasst Personen mit dem Aufenthaltsstatus Asylbewerber, Schutzberechtigter, Kontingentflüchtling und Geduldeter. Herausgerechnet seien Menschen mit dem Status "unerlaubter Aufenthalt".

Zwischen 2015 und Ende 2019 seien 715.134 Tatverdächtige zu dem Delikt schwere oder gefährliche Körperverletzung ermittelt worden, heißt es in dem Bericht. 95.282 von ihnen (13,3 Prozent) gehörten der Gruppe der Asylzuwanderer an. Dies seien deutlich mehr als ihrem Anteil an der Bevölkerung entspreche (rund zwei Prozent).