Gerüst eingestürzt : Vier tote Arbeiter bei Baustellenunfall in Bayern

Vier Arbeiter sind auf einer Baustelle in Denklingen beim Einsturz einer Betondecke getötet worden. Foto: dpa/Vifogra

Denklingen Bei einem tragischen Unfall an einer Baustelle sind am Freitagmorgen drei Bauarbeiter ums Leben gekommen. Ein Baugerüst stürzte ein und riss die Arbeiter in die Tiefe. Polizei und Notärzte rückten an.

Vier Arbeiter sind beim Einsturz einer Betondecke auf einer Baustelle im oberbayerischen Denklingen getötet worden. Ein Arbeiter sei bei dem Unfall am Freitag leicht verletzt worden, sagte der Schichtführer der zuständigen Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte die Angaben.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren am Vormittag mehrere Arbeiter auf einem Gerüst unter der Betondecke gestanden, als diese plötzlich einstürzte und die Männer vom Gerüst mit in die Tiefe riss, wie eine Polizeisprecherin sagte. Trümmer seien auf die Arbeiter gestürzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Helfern am Unglücksort in einem Neubaugebiet. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Rettungsarbeiten leicht, sagte der Leitstellen-Sprecher. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich vor Ort um Menschen, die während des Unfalls in der Nähe waren.

Weitere Details und der genaue Hergang des Unfalls blieben erst einmal unklar.

Die Gemeinde Denklingen liegt zwischen München und Augsburg im Landkreis Landsberg am Lech und hat etwa 2550 Einwohner.

(sed/mja/dpa)