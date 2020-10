Zwölfjährige stürzt durch Oberlicht rund fünf Meter tief in Schule

Einsatz in Niedersachsen

Achim Im Kreis Verden in Niedersachsen ist eine Zwölfjährige durch ein Oberlicht einer Schule etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Unfall passierte beim Spielen.

Das Mädchen wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte es mit einer Freundin am Samstagabend auf dem Schulgelände in Achim gespielt. Die Zwölfjährige kletterte über eine Baustelle auf das Dach des Schulgebäudes und brach durch das Dachfenster.