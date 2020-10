Altersgrenze deutlich nach oben verschoben : Durchschnittsalter von Väter bei der Geburt steigt immer weiter an

Wiesbaden Väter und Mütter sind bei der Geburt ihres Kindes 3,6 Jahre im Durchschnitt älter als noch 1991. Das geht aus einer Studie hervor, die das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung vorgelegt haben.

Väter waren in Deutschland bei der Geburt eines Kindes im vergangenen Jahr durchschnittlich 34,6 Jahre alt. Damit waren sie 3,6 Jahre älter als noch 1991, wie das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Freitag mitteilten. Auch die Mütter der 2019 geborenen Kinder waren mit 31,5 Jahren im Durchschnitt 3,6 Jahre älter als die Mütter der Babys im Jahr 1991.

Die Väter in Deutschland gehören damit innerhalb der Europäischen Union zum "älteren" Drittel. Noch älter waren Väter bei der Geburt eines Kindes im Jahr 2017 in Italien, Griechenland und Spanien.

Die jüngsten Eltern in Deutschland leben demnach in Sachsen-Anhalt. Dort waren die Väter der 2019 geborenen Kinder 34 Jahre alt und die Mütter 30,6 Jahre alt. Am höchsten war das Durchschnittsalter in Hamburg mit 35,4 Jahren bei Vätern und 32,4 Jahren bei Müttern.