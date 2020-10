Gefängnis in Münster : Motiv des erschossenen Geiselnehmers weiter unklar

Münster Rund drei Wochen vor seiner Entlassung nimmt ein Häftling in Münster eine Geisel und fordert einen Hubschrauber zur Flucht. Nach drei Stunden wird er von Spezialkräften der Polizei erschossen. Auch Tage danach sind noch viele Fragen offen.

Nach der Geiselnahme in Münster ermittelt die Polizei weiter, wie es zu dem Vorfall in dem Gefängnis kommen konnte. Bei dem Polizeieinsatz war der 40-jährige Häftling von Beamten erschossen worden. Derzeit werde geprüft, ob der Schusswaffeneinsatz der Polizei gerechtfertigt gewesen sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Im Moment spreche aber nichts dagegen. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei in Dortmund die Ermittlungen übernommen.