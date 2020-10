Attacke in Frankreich : Mann bei Paris auf offener Straße enthauptet

Attacke in Frankreich

Paris In der Nähe von Paris ist ein Mann enthauptet worden. Die Polizei erschoss den Täter, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Terrorverdachts.

Ein Mann ist in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet worden. Die Bluttat ereignete sich in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag, schreibt die französische Polizei auf Twitter. Nach ersten Angaben gehen die Ermittler inzwischen von einem Terrorakt aus.