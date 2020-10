„Cringe“, „Lost“ oder „Wyld/Wild“ : Das ist das Jugendwort des Jahres 2020

Stuttgart Die deutsche Jugend hat gesprochen und das Jugendwort des Jahres gekürt. Drei Kandidaten standen zur Auswahl: „Lost“, „Cringe“ oder „Wyld/Wild“. Doch was meinen junge Menschen mit diesen Worten überhaupt?

„Lost“ ist das „Jugendwort des Jahres“ 2020. Mit dem Begriff wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben. Mit 48 Prozent der Stimmen hat es sich gegen die Finalisten „Cringe“ und „Wyld/Wild“ durchgesetzt, wie eine Sprecherin des Pons-Verlags am Donnerstag in Stuttgart sagte. Jugendliche waren im Internet aufgerufen, Vorschläge einzureichen und das Wort in mehreren Abstimmungen auszuwählen. Eine Jury hatte zwischendurch aus den besten Vorschlägen zehn Wörter zusammengestellt.