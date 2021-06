„Digital Detox“ : Jeder siebte Deutsche will Internetnutzung einschränken

Jeder siebte Deutsche will Internetnutzung einschränken

Bonn Weniger am Smartphone oder vor dem PC hängen – das nimmt sich jeder siebte Deutsche vor. Besonders unter den Jüngeren ist „Digital Detox“ beliebt. Gerade in der Corona-Pandemie hat die Bildschirmzeit für viele zugenommen.

Jeder siebte Deutsche will laut einer Umfrage seine Internetnutzung einschränken. Vor allem unter 40-Jährige planen eine „digitale Entgiftung“ (Digital Detox), wie die am Mittwoch in Bonn veröffentlichte Postbank Digitalstudie ergab.