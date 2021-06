Immer mehr Flexitarier : Hersteller fordern Senkung der Mehrwertsteuer für Veggie-Produkte

Ein Schild „Veggie“ steht in einem Supermarkt auf einem Kühlregal mit vegetarischen Ersatz-Produkten. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Münster Sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Kuhmilch, aber 19 Prozent auf pflanzliche Alternativen: Hersteller fordern den reduzierten Steuersatz für vegane und vegetarische Ersatz-Produkte.

Auch der Geschäftsführer des schwedischen Hafermilch-Herstellers Oatley für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Tobias Goj, forderte in der Zeitschrift „sowohl gesellschaftlich als auch politisch einen anderen Blick auf die Preisgestaltung von tierischen Produkten“. Generell herrsche hier in der Regel keine Kostenwahrheit, sagte er. Kuhmilch etwa wird mit sieben Prozent versteuert.

Einer aktuellen Umfrage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn zufolge, die „Lebensmittel Praxis“ in Auftrag gab, wächst die Akzeptanz von Alternativprodukten zu Fleisch, Milch & Co. in Deutschland. Zur Gruppe der Flexitarier – Menschen, die ihren Konsum tierischer Erzeugnisse freiwillig reduzieren – zählen sich laut Umfrage rund 41 Prozent der Bundesbürger.