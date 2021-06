Getränketrends im Netz : Schmeckt so der Sommer?

Düsseldorf Früher war der Hugo das absolute Sommergetränk. Heute sind die Kombinationen ausgefallener. In den sozialen Medien werden Kombinationen von Käse und Tee oder Wein und Gin Tonic gefeiert. Das sind einige der ausgefallenen Kreationen.

Alkohol trifft Wasser: Hard Seltzer

„Hard Seltzer“ ist vor allem in den USA verbreitet und bedeutet übersetzt „hartes Sprudelwasser“. „Hard“ steht dabei für den Alkohol im Getränk, der bei rund fünf Prozent liegt. Oftmals werden dem Drink fruchtige Aromen zugesetzt. Bereits im vergangenen Jahr schafften es Variationen in deutsche Supermarktregale. Auch Hersteller wie Coca Cola haben das Mischgetränk in ihrem Sortiment aufgenommen. Der „Hard Seltzer“ ist für seinen geringen Alkoholgehalt und wenigen Kalorien beliebt. Kritische Stimmen befürchten aber, dass sein Name das Getränk verharmlose. Immerhin ist es dann doch nicht so harmlos wie pures Wasser.