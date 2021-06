Besonders bei Facebook und in Messenger-Apps : Fast die Hälfte der Internetnutzer erhält Corona-Falschinformationen

Hamburg Immer wieder stoßen Nutzer im Internet auf Falschinformationen über die Corona-Pandemie. Vorsicht ist besonders in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten geboten.

Fast die Hälfte der erwachsenen Internet-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland wird regelmäßig mit falschen oder irreführenden Informationen zu Covid-19 konfrontiert. Das ist eines der Ergebnisse der deutschen Teilstudie des „Reuters Institute Digital News Report 2021“, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Unabhängig vom Thema äußerten 37 Prozent der Studienteilnehmer in Deutschland Bedenken, eventuelle Falschmeldungen im Internet nicht von Fakten unterscheiden zu können. 23 Prozent gaben an, keine derartige Bedenken zu haben, 41 Prozent waren dahingehend unentschieden.

Das Vertrauen in die Nachrichtenmedien ist während der Corona-Krise gestiegen: 53 Prozent der erwachsenen Onliner in Deutschland erklärten, den Nachrichten im Allgemeinen zu vertrauen – acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Mit 17 Prozentpunkten auf 49 Prozent am stärksten gewachsen ist das Vertrauen in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Erneut erhielten die Hauptnachrichten der öffentlich-rechtlichen Anbieter die höchsten Vertrauenswerte unter den Befragten.