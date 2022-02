Hamburg erwartet Sturmflut : Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm an der Nordseeküste

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm an der Nordseeküste

Hamburg An der Nordseeküste droht nach dem vergangenen Wochenende schon der nächste Sturm. Bei Windgeschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer ist auch stellenweise wieder mit einer Sturmflut zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag vor Böen bis zur Stärke zehn (89 bis 102 Kilometer pro Stunde). Im Mittel soll es aber bei Windstärke sieben bis acht bleiben. Das wären Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 74 Kilometer pro Stunde. In Hamburg ist erneut mit einer Sturmflut zu rechnen. Am Wochenende war das Orkantief „Nadia“ mit gefährlichen Böen über Nord- und Ostdeutschland hinweggefegt und hatte zum Teil heftige Schäden angerichtet.