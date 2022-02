Zwei Polizisten erschossen : Hauptverdächtiger soll zweimal Recht auf Waffenbesitz verloren haben

Foto: dpa/Thomas Frey 12 Bilder Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz getötet

Sulzbach/Kusel Nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Kusel in der Pfalz ist der Hauptverdächtige am Montag festgenommen worden. Unterdessen verdichten sich die Hinweise darauf, dass der 38-Jährige schon in der Vergangenheit aufgefallen ist.