Ohne Folgen für die Verursacher : Fast 10.000 Verkehrsverstöße von Diplomaten in Berlin 2021

Fast 10.000 Verkehrsverstöße von Diplomaten in Berlin 2021

Strafzettel an der Scheibe - für Fahrzeuge mit Diplomatenkennzeichen folgenlos. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Stefan Sauer

Berlin Der Stadt Berlin entgingen im vergangenen Jahr rund 200.000 Euro durch Verkehrsverstöße von Diplomaten, die nicht weiter verfolgt werden konnten. Sogar im Falle von Unfallfluchten drohen keine Sanktionen.

Die am häufigsten festgestellten Tatbestände waren demnach Parkverstöße und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Top-Ten der betroffenen Staaten umfassen Saudi-Arabien , Griechenland , USA , Irak , Russland, Sudan , Ägypten , Jemen, Indonesien und Turkmenistan.

Im Verlauf der vergangenen Jahre weist die Gesamtzahl solcher Verkehrsverstöße eine rückläufige Tendenz auf. 2018 wurden noch mehr als 21.000 Ordnungswidrigkeiten von Fahrern in Autos mit Diplomatenkennzeichen registriert, 2020 waren es 12.570.

Bedenklich ist weiterhin das Verhalten von Angehörigen des diplomatischen Personals nach Unfällen. Laut Innenverwaltung waren sie von Januar bis November 2021 an 46 Verkehrsunfällen beteiligt, Daten für Dezember liegen noch nicht vor. In 28 Fällen - gut 60 Prozent - bestand der Verdacht der Unfallflucht. Auch in diesen Fällen haben deutsche Behörden keine rechtliche Handhabe für Sanktionen.