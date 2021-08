„Supertalent“-Jury ist nicht komplett : Lukas Podolski hat sich mit Corona infiziert

Köln Mit dem Fußballer ist nun schon das zweite Jury-Mitglied erkrankt, zuvor war schon Schauspielerin Chantal Janzen ausgefallen. Wie es jetzt mit der Show weitergeht und wann Poldi zurück sein wird.

Fußballer Lukas Podolski hat sich mit dem Coronavirus infiziert - und fällt als Juror der RTL-Show „Supertalent“ erst einmal aus. Weitere Aufzeichnungen finden ohne ihn statt. Er wird erst zu den Live-Shows zurückerwartet. „Mich hat's leider erwischt“, wird der 36-Jährige in einer RTL-Mitteilung vom Mittwoch zitiert. „Ich habe Corona und muss leider erstmal in die Quarantäne. Ich habe keine Symptome, mir geht's so wie die letzten Monate und Wochen auch. Was weh tut, ist, dass ich heute nicht da sein kann in meiner Halle und heute beim "Supertalent", weil ich mich sehr, sehr darauf gefreut habe. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und das fällt jetzt erst mal weg. Das ist erst mal bitter, aber das Leben geht weiter.“