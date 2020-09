Bundeswehr : Viele Minderjährige melden sich zum Heimatzschutz-Dienst

Berlin Einem Medienbericht zufolge zieht der neue freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz der Bundeswehr viele Minderjährige an. Knapp 20 Prozent der Bewerber waren noch keine 18 Jahre alt.

Unter den 1800 Interessenten, die sich zum Bewerbungsstart am 1. September gemeldet hatten, seien 339 Jugendliche unter 18 Jahren, wie die "Welt" (Sonntag online) unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linke-Bundestagsabgeordneten Norbert Müller berichtete. Damit seien 19 Prozent der Interessenten minderjährig gewesen, während die Quote an Rekruten unter 18 Jahren im Rest der Bundeswehr bei 8,5 Prozent gelegen habe.