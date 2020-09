Deutlich über 30 Grad erwartet : Wetter bleibt bis Mittwoch spätsommerlich heiß

Offenbach In Deutschland sorgt ein Hochdruckgebiet weiterhin für heißes Spätsommer-Wetter. Hoch „Leiki“ saugt aus Süden sehr warme Luft an, die die Temperaturen zu Wochenbeginn verbreitet auf bis zu 32 Grad klettern lässt.

Am Dienstag können der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes von Sonntag zufolge örtlich sogar 34 Grad erreicht werden. An den Küsten bleibt es kühler. In den Nächten sei vor allem in der Nähe von Gewässern mit Nebel zu rechnen. Die Nachttemperaturen gehen stellenweise auf einstellige Werte zurück.