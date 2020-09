Digitaler Unterricht : Bildungsportal der Bundesländer startet

Bonn Die 16 Bundesländer stellen mit einem gemeinsamen Bildungsportal ab sofort frei verfügbare digitale Inhalte für den Schulunterricht bereit.

Das gemeinsame Medienportal Mundo ist im Auftrag der Länder vom Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Medien (FWU) konzipiert worden, wie die Kultusministerkonferenz am Montag in Bonn mitteilte. Mit dem Start des neuen Schuljahres stelle das Portal allen pädagogischen Fachkräften, Schülerinnen und Schülern qualitativ und lizenzrechtlich geprüfte Unterrichtsmedien verschiedener Quellen zur Verfügung. Das Portal, finanziert aus den Mitteln des Digitalpakts Schule, werde kontinuierlich ausgebaut.