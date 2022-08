Nach Bombendrohung : Polizei evakuiert Klinikum in Bremerhaven

Bremerhaven Bei einem Krankenhaus im Bremerhaven geht eine Bombendrohung ein. Rettungskräfte bringen Patienten aus dem Gebäude in Sicherheit. Die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz.

Wegen einer Bombendrohung am Klinikum Mitte in Bremerhaven läuft ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Einsatzkräfte evakuierten am Freitagabend die Klinik, wie eine Polizeisprecherin sagte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren dabei, Patienten aus dem Krankenhaus in Sicherheit zu bringen. Es soll sich nach ersten Angaben um rund 40 Personen handeln.