Großeinsatz und Evakuierung : Bombendrohung gegen Neusser Unternehmen - Verdächtiger ermittelt

Neuss Weil es eine Bombendrohung gegeben hat, wurden die Mitarbeiter eines Neusser Unternehmens am Donnerstag evakuiert. Nach einiger Zeit gab es Entwarnung - ein Tatverdächtiger wurde ermittelt.

Am Donnerstag, 18. August, war es zu einer Bombendrohung an der Floßhafenstraße in Neuss gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ein zunächst unbekannter Täter hatte eine E-Mail an eine Firma gesendet und vorgegeben, dass auf dem Firmengelände eine Bombe platziert worden sei. Bei einem größeren Polizeieinsatz wurden die Räume evakuiert - alle anwesenden Mitarbeiter mussten das Gelände verlassen. Die groß angelegte Dursuchung wurde unter Hinzuziehung mehrerer Sprengstoffspürhunde durchgeführt.